USA on valmis Hiinaga koostööd tegema

«Kodumaal on see repressiivsem ja välismaal agressiivsem. Ja paljudel juhtudel seab see väljakutse nii meie endi huvidele ja ka väärtustele,» ütles Blinken Stanfordi ülikoolis toimunud foorumil, kus osales ka endine välisminister Condoleezza Rice.

«Maailm põhimõtteliselt eeldab, et kaks riiki teeksid koostööd muu hulgas kliimamuutuste, ülemaailmsete tervishoiuprobleemide ja võib-olla ka narkokaubanduse vallas. Me teame, et kui Hiina ei ole pildi osa, siis ei saa me kliima ja mitmete teiste asjadega nii hästi hakkama, kui koos Hiinaga,» rääkis välisminister.