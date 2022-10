Austraalia tühistas Jeruusalemma tunnustamise Iisraeli pealinnana

«Me ei toeta lähenemisviisi, mis õõnestab seda väljavaadet. Austraalia saatkond on alati olnud ja jääb Tel Avivi,» lisas Wong.

«Ma tean, et see on põhjustanud konflikte ja stressi mõnedes Austraalia kogukondades ning täna püüab valitsus seda lahendada,» rääkis Wong.