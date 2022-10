Kardetakse ilma hidžaabita võistelnud Iraani tippronija vahistamist

Iraani suursaatkond Soulis ei vastanud uudisteagentuuri The Associated Press kõnedele.

Liidu ametnikud ütlesid, et esiti ei olnud nad teadlikud, et Rekabi võistleb hidžaabita, ent lubasid asja uurida. Ehkki võistlustel ei ole reeglit, mis ütleks, kas peasalli tohib või ei tohi kanda, kannavad Iraani naised alati välismaal Iraani lipu all võisteldes peasalli.

IFSC teatas avalduses, et nad on olnud kontaktis Rekabi ja Iraani ametnikega, kuid keeldus täpsustamast kõnede sisu The Associated Pressile.