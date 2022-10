Prantsuse suurfirma Lafarge sai hiigeltrahvi toe eest Süüria terroristidele

Lafarge tunnistas, et maksis ligi 13 miljonit eurot vahendajatele, kes hoiaksid nende Süüria tsemenditsehhi töös 2013. aastast kuni 2014. aastani, kaua aega pärast seda, kui paljud teised rahvusvahelised firmad olid juba sõjast laastatud maalt lahkunud.

Lafarge SA ja praeguseks hingusele läinud tütarettevõte Lafarge Cement Syria (LCS) on võtnud omaks konspiratsioonisüüdistuse materiaalse toe pakkumises terrorirühmitustele Süürias.

«Lafarge SA ja LCS on võtnud vastutuse üksikute tegevjuhtide tegude eest, kelle käitumine oli karjuvas vastuolus Lafarge'i käitumiskoodeksiga,» seisis avalduses. «Kahetseme sügavalt, et selline käitumine aset leidis ning oleme teinud koostööd USA justiitsministeeriumiga selle asja lahendamisel.»

Varem sel aastal väljastas Prantsuse kohus otsuse, mille kohaselt oli firma teadlik sellest, et suur osa makstud rahast läks otse Islamiriigi tegevuse rahastamiseks.

Šveitsi konglomeraat Holcim Group, mis võttis Lafarge'i üle 2015. aastal, ütles, et USA justiitsministeerium oli vabastanud neid igasugusest süüst. Grupp märkis, et nemad said süüdistustest teada 2016. aastal ja alustasid juhtunu väljaselgitamiseks oma juurdlust, tehes samas koostööd ka Ameerika kohtuvõimudega.