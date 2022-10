«Need Iraani droonid on sisuliselt odavad tiibraketid, millel on suur lennuulatus ja hea täpsus. Kuigi neid on lihtsam alla tulistada, on need nii odavad, et õhutõrje ülekoormamiseks võib kasutata mitut,» selgitas The Financial Timesile Briti luureettevõtte Janes Lähis-Ida spetsialist Jeremy Binnie.