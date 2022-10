Euroopa Parlament: küberjulgeolekut peab tõhustama ja taristut kaitsta

Euroopa Parlamendi täiskogu arutas teisipäeval Euroopa Komisjoni asepresidendi Margaritis Schinasega Euroopa kriitilise tähtsusega taristu kaitset, teatas pressiesindaja. Saadikud märkisid, et Nord Streami torujuhtmete plahvatused ning küberrünnakud näiteks Taani logistikaettevõtte ja Iirimaa tervishoiusüsteemi vastu annavad tunnistust EL-i taristu haavatavusest. Seetõttu tuleks karmistada kavandatavaid õigusakte nii kriitilise tähtsusega taristu vastupanuvõime kui ka küberjulgeoleku vallas.

Parlamendiliikmete hinnangul on seega tähtis teha NATO-ga tõhusamat koostööd. Ühtlasi on oluline jagada infrastruktuuriintsidentide kohta infot ka kodanikele, mitte üksnes teistele ametiasutustele.

Asepresident Schinas tõdes, et naiivse süütuse aeg Euroopas on möödas ning kui praegu arutusel olevad seadused vastu võetakse, tagavad need Euroopale tõhusa kaitsekilbi. Samas tuleb jätkata jõupingutusi vastupanuvõime suurendamiseks, seda eriti riiklikult toetatud rünnakute puhuks.