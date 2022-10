POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Mõkolajivi kuberner Vitali Kim: sõda näitab iga inimese tõelist olemust

Venemaa on võtnud uute ründerelvadena kasutusele [Iraani päritolu Shahidi] droonid.

Õpime neid tundma ja alla tulistama. Tegeleme sellega aktiivselt. Võin öelda, et arendame mobiilseid [õhutõrje]üksuseid, mis teevad antud küsimuse kallal tööd. Nende ülesanne on selgitada välja droonide lennutrajektoorid ja seejärel need hävitada. Hersooni suunal võib nimetada meie õhutõrje tööd üsna heaks. Nad on edukad. Meil on selles küsimuses teatud plaanid.

Tulekul on talv. Kui hästi on Mõkolajiv selleks valmistunud?

Ma ei saa öelda, et oleme selleks sada protsenti valmis, aga üheksakümmend üheksa protsenti küll. Suurimad probleemid seisnevad sõjaga seotud riskides, sest nagu isegi näete, on hakanud venelased väga intensiivsed ründama kriitlise tähtsusega taristuobjekte.

Selline juba kord on nende taktika - rünnata tsiviilelanikkonda. Meie jaoks on see probleem, mida püüame lahendada ja millele vastu seista. Aga nagu oli ka tänaste (teisipäeva öösel ja varahommikul toimunud - M.M.) rünnakute puhul, siis suutsime tekitatud purustused likvideerida. Teeme seda kogu aeg.

Pilt purustatud elumajast Mõkolajivis. Sarnased vaated lisanduvad Ukrainas viimastel nädalatel üha sagedamini. Foto: Olga Sošenko

Kuidas kommenteerite olukorda lõunarindel?

Rindel on olukord stabiilne, meie armee kontrolli all. Oleme saavutanud edu, aga selleks, et see edu oleks veel suurem, peame säilitama n-ö vaikse režiimi, kuni relvajõud lubavad edusammudest rääkida. Aga praegu on olukord varasemast parem.

Meil on rohkem vahendeid ja relvi ning oleme liikuvamad. Okupantide olukord on kehvem ja nende sõdurite moraal on vilets, sest neid kasutatakse rindel rohkem kahurilihana. See on nende jaoks probleem.

Kui heita pilk rindel toimuvale helikopterilt, siis on olukord ja perspektiiv meie vaatevinklist üsna hea.

Küsimus, mida viimastel nädalatel küsitakse pidevalt - millal vabastab Ukraina armee Hersoni?