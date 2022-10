INTERVJUU ⟩ Butšas ellu jäänud Vene palgasõdur: sain aru, et see pole mingi mäng, et siin võib kärvata

Oli selge, et midagi valmistatakse ette, et ilmselt mingi kisma tuleb. Jaanuaris saadeti meid n-ö õppustele Valgevenesse, kus passisime poolteist kuud. Seda, et tegu pole lihtsalt õppustega, saime teada poolteist päeva enne sõja algust. Enne seda lihtsalt näitasime valgevenelastele polügoonidel, kuidas me sõidame ja tulistame. Armee standardne igapäevane p**k. Aga siis hakati laskemoona välja jagama, enne oli meil harjutusmoon. Meie polk koguti kokku, rivistati kolonnidesse. Alla tuhande mehe. Ütleme siis, et pataljoni taktikaline grupp. Ööl vastu 24. veebruari liikusime Tšornobõli.