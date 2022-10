Iraan teatas valmisolekust arutada Ukrainaga droonisüüdistusi

Kiiev ja tema lääneliitlased on viimastel nädalatel süüdistanud Moskvat Iraani päritolu droonide kasutamises rünnakutes Ukraina sihtmärkide vastu. Kreml väitis eile, et ei tea, et sõjavägi kasutaks selliseid relvi.

Iraani välisministeeriumi kõneisik Nasser Kanani väljendas «Iraani valmisolekut läbirääkimisteks ja aruteludeks Ukrainaga nende süüdistuste lahendamiseks», öeldes, et need on «alusetud» ja «põhinevad valeinfol».

Varem eile ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba, et ta tegi president Volodõmõr Zelenskõile ettepaneku katkestada diplomaatilised suhted Iraaniga.

Esmaspäeval kutsus Kuleba Euroopa Liitu kehtestama Iraanile sanktsioonid Venemaa varustamise eest droonidega.

Ajaleht Washington Post kirjutas pühapäeval viitega USA ja tema liitlaste julgeolekuametnikele, et Iraan plaanib varustada Venemaad täiendavalt droonide ja ka «pind-pind tüüpi rakettidega».

Washington hoiatas esmaspäeval, et astub samme firmade ja riikide vastu, kes teevad koostööd Iraani drooniprogrammiga.

Eelmisel kuul otsustas Kiiev märkimisväärselt vähendada oma diplomaatilisi suhteid Teheraniga seoses süüdistustega relvade tarnimises Venemaale.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles eile õhtul videopöördumises, et abipalumisega Iraanilt tunnistab Kreml oma sõjalis-poliitilist pankrotti.

«Aastakümneid kulutasid nad miljardeid dollareid oma sõjatööstuskompleksile ja lõpuks läksid kummardades Teherani, et hankida üsna lihtsaid droone ja rakette,» lausus ta.