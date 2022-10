IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Nüüd teame, miks tuumajaama hõivamine venelastele niivõrd tähtis oli

UKRAINA PÄEVIK 18.10: Ukrainale valmistavad endiselt muret droonirünnakud energeetikataristule. Venemaa on suutnud rivist välja viia ligi kolmandiku Ukraina elektrijaamadest. Kuigi selline taktika ei too agressorile edu, on nende rünnakute tagajärgedega tegelemine üsna ressursimahukas ja tüütu.