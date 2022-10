Okupatsioonivõimud «evakueerivad» Hersonist kümneid tuhandeid tsiviilisikuid

«Oleme arvutanud – umbes 50 000 kuni 60 000 inimest on plaanis kolida Dnepri vasakule kaldale,» ütles Saldo telekanalis Solovjov Live. «Kui me räägime 50–60 tuhandest, siis 10 000 päevas – kuus päeva on vaja,» vastas ta küsimusele, kui kaua see aega võtab.