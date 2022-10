Ansip: «Kas Eutelsat jääks neutraalseks ka holokausti suhtes?»

Ansip juhib tähelepanu riskile, et Vene võimud võivad neid satelliite põhjalikult uurida ja saada sealt infot, mis võimaldab neil halvata rohkem kui 400 juba orbiidil oleva OneWebi satelliidi töö.

Kolmandaks juhib Ansip tähelepanu sellele, et isegi Eutelsati koduleht teatab, et nad on aastast 2012 partnerlussuhetes Venemaa Satelliidiside Kompaniiga (RSCC). «Ukraina sõjaga seoses on oluline, et te selgitaksite selgelt oma praegusi suhteid selle firmaga ja seda, kas teil on nendega jätkuvalt ärisuhted,» kutsub Eesti eurosaadik üles.

«Meenutan, et RSCC on Venemaa peamine sidesatelliitide operaator, mis – avaliku info kohaselt – pakub valitsusside teenuseid ka Vene riigile ja Vene riigitelevisiooni edastusteenuseid,» märgib Ansip.

Andrus Ansip Foto: Eero Vabamägi

Postimehega oma kirjast rääkides nentis Ansip, et Eutelsatil võimaldab sellist tegevust jätkata seaduseauk.

Kui Venemaaga naftaäri ajanud ettevõtted on vähemalt teatud ulatuses pidanud oma tuludest loobuma, siis Prantsuse satelliidiettevõtja korralekutsumiseks Euroopa Komisjonil paragrahvid puuduvad.

«Prantsusmaal endal on ainult sotsid parlamendis nõudnud meetmete võtmist Eutelsati vastu, ülejäänud on vaiksed, justkui oleks kõik hästi,» tõdes Ansip.

«Ma arvan, et infovoog on veel ohtlikum kui naftavoog,» lausus Ansip. «Kui me [ELi] audiovisuaalsete teenuste direktiivi vastu võtsime, siis me ei näinud ette olukorda, kus Euroopa ettevõte võib mujal maailmas levitada desinfot, ülekutset vägivallale, seksuaalvähemuste ründamisele, ülekutset genotsiidile ja terve riigi hävitamisele, mistap see väga täpselt reguleeritud ei saanud.»

Eesti eurosaadiku sõnul ärritab teda kõige rohkem see, et Eutelsat ise ütleb, et jääb Ukraina sõja osas neutraalseks. «Teatud juhtudel neutraalseks jäämine tähendab kuritegude õigustamist,» ütles ta. «Kas Eutelsat ütleks, et ta jääb neutraalseks holokausti suhtes?»