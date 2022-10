Viimased kuus aastakümmet on Kuuba raketikriisi käsitletud kui hetke, mil maailm oli sammu kaugusel tuumahävingust, kuid Venemaa presidendi Vladimir Putini ähvardused viimastel kuudel ja eriti nädalatel on tõstatanud küsimuse, kas maailm on taas riskimas 1962. aasta sügise pingetespiraali kordumisega.

Peaaegu samasugust viimsepäeva meeleolu kandis USA praeguse presidendi Joe Bideni kahe nädala tagune hoiatus, kus ta väitis, et Putin ei heida nalja, kui räägib taktikalise tuumarelva kasutamisest. «Ma ei arva, et oleks sellist asja nagu võimalus kasutada kergekäeliselt tuumarelva ja mitte lõpetada Armageddoniga,» lausus ta Demokraatliku Partei annetuste kogumise üritusel New Yorgis.

Kommunismi kokkuvarisemist kajastanud ja raketikriisist raamatu «Üks minut südaööni: Kennedy, Hruštšov, ja Castro tuumasõja veerel» («One Minute to Midnight: Kennedy, Khrushchev and Castro on the Brink of Nuclear War») kirjutanud Michael Dobbsi hinnangul tegid 60 aasta tagused sündmused selgeks, et kui kaks riiki turnivad eskalatsiooniredelil, muutuvad äpardused üha tõenäolisemaks ja kui konventsionaalses sõjas ei too poliitikute vead kaasa kogu inimkonna minema pühkimist, siis tuumavastasseisus võib tillukegi arusaamatus olla katastroofiliste tagajärgedega.