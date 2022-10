Ukraina teatel on 50 Zaporižžja tuumajaama töötajat Venemaa käes vangis

Alates Vene vägede sissetungist Ukrainasse on kinni võetud üle 150 tuumajaama töötaja, ütles agentuuri juht Petro Kotin AFP-le.

Osa neist on hiljem vabaks lastud, aga paljude saatuse kohta ei ole midagi teada, lisas ta.

«Umbes 50 inimest on ikka veel vangis. Nad on jaama töötajad.»

«Nad röövivad korrapäraselt jaama töötajaid,» ütles Kotin ja tuletas meelde, et elektrijaama peadirektorit Igor Murašovit hoiti mitu päeva vangis, enne kui ta oktoobri algul vabaks lasti.

«Teda hoiti kolm päeva keldris. Kes see pole mitte piinamine, kui sa istud päev otsa tooli peal, kott peas?» küsis Kotin Murašovist rääkides ja tänas tema vabastamise eest Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juhti Rafael Grossit.

Eelmisel nädalal teatas Enerhoatom, et Venemaa pidas kinni ja väärkohtles jaama peadirektori asetäitjat inimressursside alal Valeri Martõnjukki.

IAEA ütles teisipäeval, et Martõnjuk lasti vabaks.

Kotin ütles kolmapäeval AFP-le, et Martõnjukki «hoiti kinni neli või viis päeva ning teda sunniti kirjutama alla avaldusele, et ta nõustub nende (Venemaa) poliitikaga» elektrijaamas.

Kotin rõhutas, et osa 150 kinni võetud inimesest on tapetud ja mõnesid on piinatud. Ettevõte avaldab lähipäevil nimekirja kõigist kinnipeetutest, lubas ta.