Petraeus: Ukraina vägi võib talvel saavutada märkimisväärset edu

«Ukrainlased on oma maal ja teavad, mille eest võitlevad, kõik toetavad neid, nad teavad, et suudavad. Isegi kui Ukraina sõduritel on vaja kusagil lahingust puhata, saavad nad omade poole pöörduda. Nii et talv tuleb ukrainlaste ja venelaste jaoks erinev. Seega arvan, et maapeal tehakse talvel märkimisväärseid edusamme,» ütles Petraeus täna Kiievi julgeolekufoorumil.

Tema arvates osutub Ukraina relvajõudude pealetung edukaks ja see tähendab Ukraina ala tegelikku vabastamist.

«Ma ei usu, et Ukraina vägi talve saabudes operatiivpealetungi aeglustaks. Venelaste logistika on väga nõrk, nii sillad kui ka raudteed hävitatud nagu Krimmi sillal – see on kõik tänu täppisrakettide ja HIMARS-ite kasutamisele. Nende logistika paisati rindest 70 kilomeetrit tahapoole. Venelased asuvad okupeeritud alal, inimesed vihkavad neid, vaatamata barbaarsetele filtreerimisprotseduuridele osutavad inimesed neile vastupanu. Sellepärast on venelastel seal palju muret. Talv on tulemas, neil ei ole piisavalt isegi sooje riideid, relvadest rääkimata,» rääkis Petraeus.

Ta rõhutas, et USA üritab anda Venemaa presidendile Vladimir Putinile mõista, et vastus tuumarelva kasutamisele oleks katastroofiline.

«Mitte ainult tuumarelvaga ähvardamine, vaid ka tuumarelva kasutamine ei anna Putinile midagi. Nii et me üritame öelda Putinile ühiselt ja ka tema peanõunike kaudu, et vastus on katastroofiline ja hr Jake Sullivan, president Bideni nõunik ütles just seda,» lisas kindral.