Putin kuulutas Ukrainas annekteeritud aladel välja sõjaseisukorra

Putin kuulutas täna välja sõjaseisukorra Ukraina Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblastis, mis Moskva väitel on annekteeritud.

Kreml avaldas seadluse, milles öeldakse, et sõjaseisukord hakkab kehtima homsest.

Putin teatas ka, et okupeeritud piirkondade Venemaa poolt ametisse nimetatud juhtidele antakse täiendavad julgeolekuvolitused.

Financial Timesi Max Seddon kirjutab, et Putini teade on selge vastus Venemaa hiljutistele sõjalistele tagasilöökidele, ajal mil Ukraina vastupealetung edeneb.