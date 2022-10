Sõprus Putiniga võib Berlusconile kalliks maksma minna

Berlusconi abid püüavad kinnitada, et temast ei ole mingit ohtu koalitsioonipartneritele, kes eesotsas rahvuskonservatiivide juhi Giorgia Meloniga valmistuvad septembrivalimiste võidu järel valitsust moodustama.

Meloni toetab kindlalt Ukrainat ja Euroopa Liidu sanktsioone Venemaale, kuid Berlusconil ja Meloni teisel koalitsioonipartneril Matteo Salvinil on Moskvaga ammused soojad suhted.

"Meloni on venemeelsete pantvang," kirjutas kolmapäeval ajaleht La Repubblica.

Novembris 86-aastasks saava Berlusconi pressiesindaja eitas Putiniga suhete soojendamist ja ütlses, et Berlusconi rääkis seadusandjaile vana juttu sündmustest, mis juhtusid mitu aastat tagasi.

Forza Italia parlamendiliige Alessandro Cattaneo ütles kolmapäeval, et Berlusconi jutt oli kontektist välja rebitud. "Helibaite saab kopeerida ja kleepida," ütles ta.

Aprillis ütles Berlusconi, et on Putini käitumine Ukrainas valmistab talle pettumuse, septembris oli ta sunnitud andma selgitusi väidete kohta, et Putini kaaskond ajas ta Ukrainasse tungima.