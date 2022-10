Briti siseministri lahkumisavaldus: valitsuse suund on minu jaoks murettekitav

Briti meedia spekuleerib, et endine transpordiminister Grant Shapps asendab Bravermani peaminister Liz Trussi valitsuse järjekordses ootamatus ümberkujundamises.

Peaminister, kes pidi täna pärastlõunal külastama kaitsetehnoloogiaettevõtet ja kohtuma meediaga, kohtus hoopis ametist lahkunud siseministriga Briti alamkojas, vahendas The Guardian.

See on järjekordne löök peaministri autoriteedile, peale endise rahandusministri Kwasi Kwartengi vallandamist ja majandusstrateegia täielikku ümbertöötamist.

Allikad väitsid, et see oli uue rahandusministri Jeremy Hunti käsk, kes võttis pärast Trussi katastroofilist minieelarvet kontrolli valitsuse majandusmeetmete üle ja on väidetavalt riiki juhtima asunud.