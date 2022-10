Norra süüdistab välisriikide luureteenistusi kahtlastes droonilendudes

Norra politsei teatas varem kolmapäeval, et on vahistanud president Vladimir Putini lähedase liitlase poja, keda süüdistatakse ebaseaduslikus droonilennus Svalbardi saarestiku kohal.

Ta oli seitsmes Vene kodanik, kes on riigis viimastel päevadel droonilendude või keelatud aladel pildistamise eest vahistatud.

«Loomulikult on vastuvõetamatu, et välisriigi luure lennutab droone Norra lennujaamade kohal,» ütles Støre riiklikule ringhäälingule NRK.

Keelu rikkumine on karistatav kolmeaastase vangistusega, samas kui loata pildistamine võib tuua aastase vangistuse.

Norras on viimastel nädalatel täheldatud mitmeid kahtlaseid droone.

Droonide ja Nord Streami torujuhtmete saboteerimise valguses on Oslo otsustanud tugevdada julgeolekut oma strateegilise taristu ümber, sealhulgas avamere naftaplatvormid.

Svalbardi saarestik on strateegiliselt oluline, kuivõrd asub Arktika keskmes. Samuti on see koduks võrdlemisi suurele venekeelsele kogukonnale.