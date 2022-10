INTERVJUU ⟩ Malta president: ELis puudub põgenike teemal solidaarsus

Euroopa on hädas rändekriisiga. Kas Malta saab teistelt riikidelt piisavalt abi?

Otsene vastus on ei. Me oleme korduvalt palunud abi, mis aitaks meile saabujaid ja merelt päästetuid. 2000ndate alguses jäime saabuvate sisserändajate hulgaga hakkama saamisel sõna otseses mõttes täiesti üksi. Lõpuks, pärast Süüria kriisi, kui Kesk-Euroopa hakkas mõistma ja kogema, mida migratsioon endast kujutab, sest Süüriast tuli migrantide voog Kesk-Euroopasse, saadi lõpuks aru, mida me läbi elame.

Siiani väidame ikka veel, et meil on see, mida me nimetame solidaarsuseks, millest Euroopa Liidus nii palju räägitakse. Ja ometi on seda ilmselgelt nii raske ellu viia. Prantsusmaa president rääkis hiljuti sellest, et püüame leida tasakaalu solidaarsuse ja vastutustundliku vastutuse jagamise vahel.

Me palume, et kõik riigid panustaksid oma osa probleemi lahendamisse. Ilmselgelt me päästame inimesed, kes tulevad meie kaldale paatidega, mis on mõnikord merekõlbmatud ja väga ebakindla konstruktsiooniga. Aga mis juhtub pärast migrantidega... meie riik on väga väike – 330 ruutkilomeetrit. Meil on Euroopa Liidu suurim rahvastikutihedus, meid on siin väiksel saarel üle poole miljoni.