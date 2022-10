KOHALIK VAADE ⟩ Leedulasi ärritab Vilniuse hirmkallis jõulupuu

Vilniuse linnavalitsus ja Leedu riiklik turismibüroo pingutavad väga, et iga-aastase PR-kampaaniaga muljet avaldada ja korraldada asju nii, et rahvusvahelised meediaväljaanded kordaksid Vilniuse jõulupuud ülistavaid pealkirju seni, kuni Leedu kodanike jäised südamed on uhkusest jõulukuuse üle täielikult üles soojendatud.

Sel aastal tõusis leedukate kehatemperatuur aga kiiresti, sest selgus, et Vilniuse kesklinna Katedraali väljakule kavandatud, toretsevate tulede ja kiirgavast metallist kuuse konstruktsiooni maksumus ulatub pöörase 250 000 euroni, mis on kolm korda suurem summa kui eelmisel aastal. Arvestades Ukraina sõda ja energiakriisi peetakse sellist ekstravagantset lahendust sobimatuks.

Probleem on selles, et isegi kui kohalik omavalitsus nüüd nõustub, et kuuse valikul tehtud otsus oli vale, võib nüüdseks olla liiga hilja, et sellest taganeda.