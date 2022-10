Prantsusmaa ja Saksamaa valitsuste ühisistung lükati erimeelsuste tõttu jaanuari

«Me tegeleme praegu mitmete erinevate teemadega, milles me pole veel ühtsele seisukohale jõudnud,» ütles kantsler Olaf Scholzi pressiesindaja Steffen Hebestreit.

Ta ei täpsustanud erimeelsuste üksikasju ega seda, mis asjus need on.

Samas kohtub Scholz neljapäeval EL-i tippkohtumise kõrvalt Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga, ütles Hebestreit ja lisas, et kokku saada võidakse ka järgmisel kolmapäeval Pariisis.

Regulaarselt peetava istungi edasilükkamine toob välja kasvava lõhe kahe EL-i suurriigi vahel ning langeb ajale, mil Euroopa on kimpus energia- ja elukalliduskriisiga, mille on põhjustanud Vene kallaletung Ukrainale.

Prantsusmaa ja Saksamaa on sageli püüdnud moodustada kriiside ajal ühisrinnet ja kahe riigi juhid on tippkohtumiste eel oma seisukohti koordineerinud.

Viimastel nädalatel on aga teineteist avalikult kritiseeritud valdkondades energiast kuni riigikaitseni.

«Erimeelsuse hetki on alati olnud, kuid see siin on tõsisem,» ütles Jacques-Pierre Gougeon mõttekojast Rahvusvaheliste ja Strateegiliste Suhete Instituut (IRIS).