Minister Hartman: Eesti aitab Ukrainat kultuuripärandi säilitamisel

Ukraina kultuuriminister Oleksandr Tkachenko avaldas muret, et Venemaa on Ukrainas juba rikkunud või hävitanud üle 540 kultuuriväärtusliku objekti. Kultuuriminister Piret Hartman kinnitas kolleegile, et kultuuriministeerium otsib võimalusi Ukraina kultuuripärandi säilitamiseks.

«Ukraina kultuur on üks põhjuseid, miks Ukraina on tugev ka sõjarindel. Sel keerulisel ajal mõistavad kõik kultuuri ja identiteedi säilitamise hädavajalikkust. Oleme valmis toetama Ukraina kultuuripärandi hoidmist, mis on ohus pommitamise või aktiivse sõjategevuse tõttu,» ütles Hartman.

«Tkachenkole oli tähtis ka see, kuidas saavad Ukraina sõjapõgenikud Eestis hakkama. Kinnitasin, et meie riigiasutused teevad omavahel tihedat koostööd, et kiirendada sõjapõgenike kohanemisprotsessi. Lisaks loome 100 000 euro suuruse toetusmeetme, et Eestis elavad ukrainlased saaksid hoida tugevamat sidet ukraina keele- ja kultuuriruumiga,» ütles kultuuriminister.