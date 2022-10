Koroonaviirus on jätnud Hiina majandusele tugeva jälje

«Ainuke võimalus [miks majandusnäitajaid ei avaldatud] on see, et numbrid ei olnud väga head ja oleks tekitanud kahtlusi Xi lubatud Hiina majandusliku edukuse eesmärgi suhtes,» viitas BBC teemat kommenteerinud INSEADi majandusprofessor Pushan Dutile, kes lisas, et majandusstatistika varjamine on erakordne, sest taoline info oli avalik terve koroonapandeemia ajal.