Iraani tabasid ELi sanktsioonid kiirelt nagu kamikaze-droonid

«Oli vaja kindlasti tõestada seost Iraani ja droonide vahel,» selgitas Orav. «Sanktsioonidiplomaatias peame toetuma väga tugevale pinnale ja see on sageli aeganõudev.»

Peale kohtukindlate tõendite on ELi sanktsioonide kehtestamiseks vaja veel ka seda, et absoluutselt kõik 27 liikmesriiki oleksid poliitiliselt nõus. Näide sellest, kus tõendid on kokku pandud, kuid musta nimekirja isik ikkagi siiani sattunud pole, on Moskva patriarh Kirill. Tema karistamise vastu seisab järjepidevalt Ungari.

Kolmandaks, kui liikmesriikide esindajad on sanktsioonides kokku leppinud, hoitakse karistatavate nimekirja saladuses seni, kuni need on ilmunud ELi ametlikes teadetes ehk kehtima hakkamise hetkeni. «On oluline, et see info enne välja ei tule, sest vastasel juhul saavad need inimesed oma varasid veel ümber tõsta ja mingeid toiminguid teha,» selgitas Orav.