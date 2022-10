ÜLEVAADE ⟩ Trussi kukutanud mäss tooride seas kütab üleskutseid üldvalimiste korraldamiseks

«Oleme leppinud kokku, et toimub juhivalimine, mis viiakse lõpule nädala jooksul. See tagab, et jätkame oma rahandusplaani ellu viimise kursil ning säilitame riigi majandusliku stabiilsuse ja rahvusliku julgeoleku. Ma jään peaministriks, kuni järeltulija on valitud,» sõnas vaid 44 päeva valitsusjuhina püsinud Truss.