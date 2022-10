Ekspert: Putini tuumaõppustele võidi Venemaa juhtkonnast pidurit tõmmata

Tavapäraselt on Moskva sügiseti läbi viinud ulatuslikud tuumaõppused Grom ning sel nädalal on Vene õhuväe lennukitele antud arvukalt õppehäireid. Eeldati, et neile järgnevadki tuumaõppused, kuid seni pole Ühendriigid Moskvalt sellekohast eelhoiatust ega ametlikku selgitust saanud. Ent juba sel laupäeval peaksid õppused lõppema.