Vene laste kirjad oma sõduritele Ukrainas: «Kuidas sul läheb? Kas ilm on ilus?»

Ukraina rahvuskaardi kaplan isa Igor Kozatša Lopanist Vene üksuse baasist leitud vene laste kirjadega. Osa laste kirju olid pandud karpi kirjaga «Meie omade poolt». Vene keeles algab see väljend Z-tähega, mis on Vene vägede tuntuim sümbol Ukraina sõjas. Käes hoiab isa Igor Vene sõduritele jagatud religioosset propagandistlikku raamatut «Hingelt venelased», mille kaanel on Vene vürsti Dmitri Donskoi pilt.

Foto: Dmitri Kotjuh