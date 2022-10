Scholzi kritiseeritakse plaani eest müüa osa Hamburgi sadamast hiinlastele

Hamburgi sadam on üks Euroopa suurimaid. Cosco on juba praegu sadama suurim klient.

FDP peasekretär Bijan Djir-Sarai ütles uudisteagentuurile dpa, et hiinlasi ei tohi lasta Saksamaa elulise tähtsusega taristu osanikeks. See oleks viga ja oht.

Sadama müümise plaan on tekitanud hämmingut ka seetõttu, et Saksamaa püüab praegu hoogsalt vähendada liigset sõltumist Venemaast. Kriitikud pelgavad, et Berliin on tegemas samasugust viga Hiina suhtes.