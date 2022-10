Vello Pettai: iga tühja lubadust pole mõtet sildistada populismiks

Professor Vello Pettai. Foto: Sille Annuk

Pettai selgitas, et mõned teoreetikud näevad populismi algust juba 19. sajandi rahvaliikumistes USAs, teised aga dateerivad populismi teket hilisemaks, 20. sajandi 20. ja 30. aastatele. Tänapäevane populism on aga omapärane, sest see on esiplaanile tõstnud rohkem teemasid.

Populistlike liikumiste defineerivaks tunnuseks on rõhutus, et eliit on korrumpeerunud ning võim peab minema rahva kätte. Sellele on aga lisandunud elemente nagu immigratsioon või kultuurilised-sotsiaalsed võitlused. «Nii et siin on nii vana kui ka uut,» märkis Pettai.

Professor tõi esile, et tavakasutuses on kombeks nimetada mõne poliitiku loosungit või sõnavõttu populistlikuks, kui see pole veenev. «Seda võib ka teha. Võib-olla isegi paremat sõna selle jaoks ei ole, kui inimene lihtsalt ütleb, et alandame makse ja tõstame toetusi. See toob esile suhtumise, et see pole tõsiseltvõetav, seega populistlik,» sõnas Pettai.

Teaduslikult aga uuritakse populismi sügavamalt ning lisanduvad teised elemendid, mistõttu on sellist poliitikalaadi raske ühe loosungi, isiku või liikumisega fikseerida. Pettai võttis kokku, et kui igas riigis on mõni poliitiline jõud peavoolule ja teistele erakondadele tugevalt vastu seisnud, siis viimase paarikümne aasta jooksul on populistlike erakondade tõus eriti silma paistnud.

Samas on praegu tema hinnangul keeruline öelda, kas populistid on läänemaailmas veel tõusuteel või juba languses. Tundub, et populism on jätkuvalt keskel, sest on uusi tulijaid nagu Rootsis ja Itaalias ning USA eelmine president Donald Trump ei ole ka veel kuhugi kadunud. «Siin ei saa küll kergelt hingata, kes niimoodi suhtuda tahab. Aga päris maailmalõpp ka veel ei ole,» naljatles ta.

Pettai rääkis saates lahti: