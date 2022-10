Briti konservatiivid õhutavad Boris Johnsonit võimule naasma

Konservatiivide uue juhi valimissedelile pääsemiseks peavad kandidaadid konservatiividest parlamendisaadikute seast esmaspäevaks leidma vähemalt sada toetajat. Üksikkandidaadi toetuskünnise ületamise korral saab temast kohe uus parteiliider ja peaminister. Küsitluste järgi on tõenäolisim endise rahandusministri Rishi Sunaki edu, kuid skandaalide saatel peaministriametist lahkunud Boris Johnsoni võimule naasmiseks on toetust avaldanud juba mitu ministrit. Endine peaminister Theresa May kutsus lõhestunud partei liikmeid kompromissi leidma, vahendas BBC.