Biden ennustab vahevalimiste eel viimase hetke pööret demokraatidele

«See on käinud edasi-tagasi, kord on nemad ees, meie ees, nemad ees, edasi-tagasi,» ütles Biden ajakirjanikele Valges Majas, kolm nädalat enne valimisi, mille järel selgub, kellele jääb kontroll kongressis.

«Küsitlused on näidanud väga erinevaid tulemusi. Ma arvan, et me näeme veel üht nihet tagasi meie poole viimastel päevadel,» ütles Biden.

Viimased küsitlused näitavad, et vabariiklaste jaoks on soodne moment, sest valijad on üha rohkem mures kõrge inflatsiooni pärast ning võivad seetõttu märksa tõenäolisemalt minna valima ja demokraate karistada.

Bideni erakonnal on hetkel kongressis õhkõrn enamus, ent vabariiklaste liidrite sõnul asuvad nad tema seaduseelnõusid blokeerima, kui nad saavad seadusandlikus kogus kontrolli.

Biden ütles tulises kommentaaris, mis ennustas, et kui kongress läheb vabariiklaste kontrolli alla, siis nad kukutaksid majanduse kokku, et valijad on hakanud nägema majanduses häid uudiseid ning asuvad taas toetama demokraate valimispäeval, 8. novembril.

Biden tõi esile järk-järguliselt langevaid kütusehindu, madalat töötuse määra pea kõikjal riigis ning reedest uudist suure languse kohta eelarvepuudujäägis.

Tervitades «föderaalse eelarvepuudujäägi kõigi aegade suurimat langust», nimetas Biden Valgest Majast tehtud telepöördumises seda arengut täiendavaks tõendiks, et praegune valitsus taastab majandust.

Tema sõnul kaotaksid vabariiklased ära maksupõranda suurtele korporatsioonidele ning vähendaksid maksukärpeid kõige rikkamatele.

Biden ütles seoses vabariiklasest ekspresidendi Donald Trumpi paremäärmusliku MAGA (Make America Great Again ehk muutkem Ameerika taas suureks) liikumisega, et vabariiklaste majandusplaan on «mega-MAGA allavoolu liikuv» majandus – «sellised poliitilised otsused, mis on riiki varemgi alt vedanud ja veaksid alt ka edaspidi».

Vabariiklased vastasid kiirelt Bideni sõnadele.