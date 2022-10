Välisminister Reinsalu: uus sanktsioonipakett tuleb venitusteta jõustada

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on äärmiselt oluline kiirendada järgmise sanktsioonipaketi vastuvõtmist, et karmistada ja tugevdada piiravaid meetmeid Venemaa vastu ning tegutseda süsteemselt selle nimel, et agressiooni hinda Venemaa jaoks järjepidevalt tõsta. «Euroopa Ülemkogu põhimõtteline otsus tugevdada Venemaa-vastaseid sanktsioone on poliitiline tahteavaldus, mis tuleb kiiresti ellu viia,» rõhutas Reinsalu.

Eesti soov on, et üheksandas sanktsioonipaketis oleks veelgi laiendatud ja tugevdatud sanktsioonid Venemaa vastu ennekõike energeetika, panganduse, meediapropaganda ja kaubanduse valdkondades ning piirangute alla seataks täiendavaid isikuid ja üksusi.

Alates Venemaa laiaulatusliku sõja alustamisest Ukraina vastu on Eesti ja Euroopa Liit kehtestanud Venemaale pidevalt sanktsioone. Seni on kehtestatud kaheksa sanktsioonipaketti, mille eesmärk on tõsta sanktsioonidega agressiooni hind Venemaale nii kõrgele, et see halvaks täielikult Venemaa majanduse ja teeks võimatuks sõja rahastamise.