Briti meedia: Johnson tuli kodumaale ja võib tahta jälle peaministriks

58-aastane vastuoluline Johnson, keda tuntakse ka Brexiti arhitektina, tuli koju ajal, mil Rishi Sunak on kogunud saja rahvasaadiku toetuse, et saada valitsusjuhiks.

Johnsoni lähim liitlane parlamendis James Duddridge ütles reede hilisõhtul, et ta on endise peaministriga ühenduses WhatsAppi kaudu.

Johnson on saanud toetust valitsuskabineti raskekaallastelt, sealhulgas kaitseminister Ben Wallace'ilt, kes on tooride rohujuuretasandi soosik.

Wallace on siiski öelnud, et tal on mõned küsimused, millele ta ihkab vastuseid ja mis on seotud Johnsoni eelmises valitsuses tekkinud vastuoludega.