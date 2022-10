Boris Johnson pidas oma konkurendiga maha ootamatu «salakohtumise»

Ekspeaminister Johnson ja tema suvise taandumise käivitanud endine rahandusminister Sunak ei ole veel ametlikult teatanud kandideerimisest ametist lahkuva Liz Trussi asemele.

Teadaolevalt on see nende esimene isiklik kokkusaamine pärast seda, kui Sunaki tagasiastumine vallandas juulis valitsuses mässu, mis päädis Johnsoni lahkumisega.

«Salajasest tippkohtumisest», nagu seda nimetas Sunday Telegraph, on teada vähe üksikasju, kuid väidetavalt võis olla kõne all võimalus minna valimistele vastu koos, et vältida tooride «kodusõda».

See ootamatu stsenaarium on ilmunud päevakorda ajal, kui 42-aastasele Sunakile on avalikult toetust avaldanud juba 128 konservatiivist seadusandjat, samas kui Johnsonil on koos 53 ja ainsana oma kandideerimisest ametlikult teatanud Penny Mordauntil 23 toetajat.

Brexiti arhitektina tuntud 58-aastane vastuoluline Johnson katkestas partei valimistega seoses oma luksusliku puhkuse Dominikaani Vabariigis.

«Me peame edasi, mitte tagasi minema,» ütles Johnsoni asepeaminister Dominic Raab Sky Newsile, lisades, et peatne parlamendiuurimine Partygate'i skandaali osas võib osutuda Johnsonile liiga segavaks.

Raabi sõnul on endine rahandusminister Sunak oma kogemustega «silmapaistev kandidaat».

Trussi 44 päeva kestnud valitsusaeg tõi koos maksude vähendamisega kaasa majandusliku ja poliitilise tormi, mida Sunak oli ette ennustanud.

357 konservatiivist parlamendiliiget hääletavad esmaspäeval peaministriks pürgijate vahel, kel on selleks ajaks koos saja rahvaesindaja toetus.

Seejärel võib nädala lõpus toimuda parteiliikmete elektrooniline hääletus kahe rahvaesindajailt suurima toetuse saanud kandidaadi vahel.

Kuigi Johnson on endiselt populaarne parteiliikmete seas, kes võiksid tulemuse otsustada, näitavad küsitlused, et ta ei meeldi valijaskonnale. YouGovi uuringu kohaselt on 52 protsenti tema tagasituleku vastu.