Ukraina esileedi ärgitas Saksamaal Kiievile õhutõrjesüsteeme tarnima

«Ukraina on tänulik Berliini senatile, et see toetas pilootprojekti Saksa-Ukraina kooli avamiseks Berliinis. Meile on tähtis, et Saksamaal tekiks lastele sellised õpitingimused, mis hoiaksid sidet ja võimaldaksid jätkata ukraina laste õpetamist vastavalt Ukraina õppekavale. Loodame, et see lähenemine võetakse omaks ka teistes Saksa liidumaades,» lisas Zelenska.