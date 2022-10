Hersoni elanik: ümberasustatakse kollaborante ja Vene sõdureid

«See ei ole tsiviilelanike evakueerimine. Põgenevad kollaborandid ja need, kes tulid okupantidele appi,» ütles Vlad, kohalik kirjanik, aktivist ja organisaator.

«Enamasti on ümberasustatavad Vene ohvitseride perekonnad, Vene ametnike perekonnad ja kollaborandid, kes aitasid referendumit korraldada. Nende hulgas on õpetajad ja arstid, munitsipaaltöötajad ja lasteaiatöötajad - need kes võtsid Vene passi,» lisas Vlad.

Intervjueeritava sõnul saadeti Vene riigitöötajad Hersonisse, et abistada ebaseadusliku referendumi läbiviimist.

«[Venemaa] mobilisatsiooni tõttu näeme, et Hersoni sisenevad noored sõdurid, puhastest vormiriietustes. Paljud näevad välja nagu üliõpilased, mitte elukutselised sõdurid.»

Venemaa sõjaväeülem Sergei Surovikin näis tõstvat väljavaateid taganemisele, kui ta kirjeldas olukord Hersonis raskena.

«Ma arvan, et keegi ei tea, isegi vene sõdurid,» ütles Vlad, kuid lisas, et Vene väed on Hersonis alustatud suuremahulist rüüstamist.

«Viimastel päevadel oleme näinud, kuidas nad on varastanud tuletõrjeautosid, kiirabiautosid, vähikliiniku ja piirkondliku haigla ravimeid ja varustust - kõik, millel on rahaline väärtus, paistab suunduvat Krimmi poole. See on linna röövimine.»

Kohalikele tekitab muret tamm Nova Kakhovka linnas.

«Vesi läheb lõunasse, kus asuvad Vene väed. Üleujutus võib juhtuda, aga see tähendab, et nende enda rindejoon upub... Aga nende suhtumine tundub olevat, et nad eelistaksid alla andmise asemel omad uputada.»

Järgmised päevad ja nädalad saavad Vladi sõnul olema rasked.