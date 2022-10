Orbán esines 1956. aasta ülestõusu aastapäeval Brüsseli-kriitikaga

Orbán vihjas, et Euroopa Liit lõpetab nii nagu Nõukogude Liit rohkem kui 30 aastat tagasi.

«Me olime siin, kui esimene vallutav impeerium ründas meid, ja me oleme siin, kui viimane kokku variseb,» kuulutas ta ülestõusu alguse 66. aastapäeval. «Me kannatame, kui peame, ja tõrjume tagasi, kui suudame. Me tõmbame mõõgad, kui on võimalus, ja avaldame vastupanu, kui tulevad pikad rõhumise aastad.»