Ukraina sõjaväelaste õpetajad saavad edaspidi Brüsselist hüvitist

ELi välisministrid andsid möödunud nädalal õnnistuse sõjalisele abimissioonile EUMAM Ukraine, mille eesmärk on õpetada Ukraina kaitseväelasi välja ühenduse liikmesmaade territooriumil. Hakatuseks on missioon määratud kestma kaks aastat ja kuludeks on eraldatud 106 700 000 eurot. Selle raha eest peaks väljaõpet saama 15 000 Ukraina kaitseväelast.