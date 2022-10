«Eesti neiud» aitavad ukrainlastel hävitada kõrgväärtuslikke sihtmärke

«Kui kaitseväe juhataja käsk tuli, siis kõik minu mehed said aru, et seda on vaja teha,» ütleb suurtükiväepataljoni ülem kolonelleitnant Allan Raidma. «Meil on väga kiire periood, hästi palju asju oli vaja teha. Aga oli selge, et ukrainlastele on vaja see [haubits] selgeks õpetada ja nad peavad lahingusse minema.

Vähemalt 60–70 protsenti [Vene armee] kaotusi Ukrainas on tekitanud suurtükivägi, räägitakse isegi 90 protsendist. See on tulejõud, mis läheb rindele, mis tekitab vastasele kaotusi. Ja me kõik teame, et meil on ühine vastane. See on midagi, mida liitlased annavadki liitlastele,» lisab Raidma.