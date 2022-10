Võimud: Kilimanjaro tulekahju on saadud suuresti kontrolli alla

Tulekahju puhkes reede õhtul Karanga lähedal, mida kasutavad kuulsale mäele tõusvad mägironijad. See asub umbes 4000 meetri kõrgusel merepinnast Kilimanjaro lõunaküljel.

«Me oleme näinud suurt edu tulekahju saamisel kontrolli alla. Suures osas on see juba kustutatud,» ütles täna loodusressursside ja turismiministeeriumi ametnik Eliamani Sedoyeka.