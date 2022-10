UKRAINA PÄEVIK 23.10: muutusi rindel on vähe ning üldine olukord Ukrainas on kaheksa sõjakuu täitumisel Vene okupantide jaoks väga ebaselgete perspektiividega. Kremli annektsiooniaktiga Venemaa osaks kuulutatud Lõuna-Ukraina aladel ei soovi inimesed enam Vene rublasid maksevahendina vastu võtta.

Kaheksa kuud Kremli füüreri välksõja alustamisest Ukraina vastu saab selle päevaga täis ning tulemuseks on kolme kaitseliini ehitamine Kurski oblastis, Belgorodi oblastis ning paanika vene piirikülas Šebekinos selle pärast, et välidetavalt on keegi näinud Ukraina tanke.