Luure: Kahhovka tammi õhkimine aeglustaks Ukraina väge kaks nädalat

«Hersoni vasakkallas ujutatakse alaliselt üle. Nad kaotavad isegi teoreetilise võimaluse varustada Põhja-Krimmi kanalit, Krimmi veega, kuni me tammi uuesti üles ehitame, ja see võtab aega väga kaua. Ja mis kõige huvitavam: need hävitavad võimaluse Zaporižžja tuumaelektrijaama tööks, sest see objekt on sellega lahutamatult seotud,» ütles kaitseministeeriumi luure peavalitsuse juht Kõrõlo Budanov usutluses Ukrainska Pravdale.

«Muidugi raskendavad nad teatud aja jooksul meie edenemist. Ja see, muide, ei ole väga pikk aeg, see on kuskil kaks nädalat,» selgitas ta.

«Aga nad on sunnitud taganema otse Krimmi. Teisisõnu, kui toimub täielik häving, siis on stsenaarium selline. Kas nad on selleks valmis? Ma arvan, et mitte,» lisas Budanov.

Ta täpsustas, et tamm on tõepoolest osaliselt mineeritud, kuid sel ei ole mingit mõju.

«See (tamm) on osaliselt mineeritud, tõsi. Noh, venelaste rumalust on väga raske mingi loogika järgi hinnata. Ütlen nii: selle tammi õhkimine toob kindlasti kaasa keskkonnakatastroofi, see on tõsiasi,» lausus Budanov.