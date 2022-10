ÜLEVAADE ⟩ Briti uus peaminister selgus ootamatult kiiresti

Mordauntil oli aega eile kella 14ni, et veenda tooride saadikuid enda selja taha koonduma. Asi paistis hapu juba hommikul, kui Sunak teatas 170 toetushäälest, Mordauntil oli ette näidata ainult ligi 30 avalikku toetajat.

Mordaunti kampaaniameeskond väitis päeva jooksul järjekindlalt, et naisel on vajalikud hääled koos, kuid tema toetajad ei soovi end avalikuks teha. Enne kella kukkumist teatas Mordaunt aga, et loobub kandideerimisest.