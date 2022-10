Meloni: Itaalia on täielikult osa Euroopast ja läänemaailmast

Laupäeval Itaalia esimeseks naispeaministriks vannutatud 45-aastane Meloni, rahvuskonservatiivse erakonna Itaalia Vennad juht, ütles ka, et ei ole kunagi tundnud sümpaatiat ega lähedust ebademokraatlike režiimide, sealhulgas fašismiga.

Väljavaated, et euroala suuruselt kolmandat majandust hakkab juhtima euroskeptiline ja populistlik valitsus, on teinud murelikuks Itaalia liitlased, eeskätt Euroopa Liidu. «Itaalia on täielikult Euroopa ja läänemaailma osa,» kinnitas Meloni parlamendi alamkoja ees.