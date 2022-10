Itaalia uus peaminister lubas «murda inimkaubanduse»

Tema sõnul on aeg teha lõpp sellele, et inimkaubitsejad otsustavad, kes «pääseb sisse».

Hätta sattunud migrantide abiliin Alarm Phone hoiatas teisipäeval, et tema andmetel on Vahemerd ületades hätta sattunud kaks alust, pardal kokku üle 1300 inimese.

Hiljem lisati, et arvatavasti sõitsid mõlemad laevad koos Liibüast välja. Ühe pardal on umbes 700 ja teises 650 inimest.

Itaalia vastne siseminister Piantedosi ütles kolmandal ametipäeval, et päästelaevad ei järgi Euroopa ega Itaalia piirijulgeoleku regulatsioonide vaimu ja et ta kaalub võimalust keelata neil Itaalia vetesse siseneda.

Piantedosil on tihedad sidemed Meloni koalitsioonipartneri Matteo Salviniga, kes on immigratsioonivastase Liiga juht ja Itaalia uus transpordiminister. Salvini on kohtu all, sest takistas 2019. aastal siseministrina migrantide maale lubamist.