KOHALIK VAADE ⟩ Läti tahab karude arvukuse taastamisel korrata Eesti edu

Läti riikliku metsandusuuringute instituudi Silava teadur Jānis Ozoliņš mäletab täpselt, mil ta nägi esimest korda värsket karu jälge – see oli 1986. aastal. Kuid mees otsib tänini karude jälgi. Ozoliņš kuulub Silava karude jälgimisuuringu andmekogumise töörühma ning töötab ühes teiste uurijatega omamoodi karuspioonide meeskonnas (ta ise nõustub, et see on üsna täpne kirjeldus).