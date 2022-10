Stoltenberg: Venemaa väited Ukraina «räpase pommi» kohta on absurdsed ja valed

«Venemaa jätab Ukraina valelikku süüdistamist räpase pommi kavandamises ja valmistamises - see on absurd, kuna miks peaks Ukraina kasutama räpast pommi territooriumidel, mida ta tahab vabastada?» ütles Stoltenberg, külastades Vahemerel viibivat USA lennukikandjat USS George H.W. Bush.

Lääneriigid on mures, et Ukrainas suuri tagasilööke saanud Venemaa kavandab ise «vale lipu» all operatsiooni, milles korraldatakse selline rünnak ja siis süüdistatakse selles Ukrainat.

«Me oleme näinud seda varem, me nägime seda ka sõja alguses,» ütles Stoltenberg videointervjuus AFPTV-le. «Palju valesüüdistusi kasutati Ukraina vastu, et »õigustada« sissetungi, mis juhtus hiljem. Me oleme näinud, mis on juhtunud varem ja seetõttu on vajalik jälgida tähelepanelikult seda, mida Venemaa praegu teeb.»

Stoltenbergi sõnul peavad venelased mõistma, et «me ei aktsepteeri valeettekäänet, et Venemaa saaks veelgi eskaleerida sõda Ukrainas».