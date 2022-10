Bosnia serblased protestisid presidendivalimiste häälte uue ülelugemise vastu

Opositsiooni väitel leidsid nad ebakorrapärasusi enam kui 65 000 häälega. Dodik on valimispettuse süüdistusi tõrjunud ning väidab, et võitis valimised ausalt.

«Ma olen täna õhtul siin, et öelda teile, et Milorad Dodik ei lähe kuhugi. Milorad Dodik on peatselt presidendipalees,» ütles Dodik Banja Luka keskväljakule kogunenud rahvahulgale.