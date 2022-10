Televisioon: Läti õigeusu kirik palus Moskvalt sõltumatust

Vene õigeusu kiriku juht ei pruugi taotlust rahuldada, kuid siis võib Läti õigeusu kirik paluda sellele küsimusele lahendust Konstantinoopoli patriarhaadilt ja saada autokefaalia selle kaudu. «See tähendab muidugi suhete katkemist ja teatavat tüli Moskvaga, nii et see tundub ebatõenäoline, sest need ei ole ainult kanoonilised, vaid ka inimestevahelised suhted,» ütles Läti Ülikooli teoloogiateaduskonna assistent Nikita Andrejevs.